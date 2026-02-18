Commenti

Se la riforma Nordio non è contro la magistratura, perché il governo la attacca ogni giorno?

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa
18 febbraio 2026 • 20:06

Tra accuse, insulti e delegittimazioni, il messaggio è chiaro: la riforma permetterà al governo di assicurare che il sistema della giustizia produca decisioni «giuste». Ma giuste per chi? Giuste perché allineate alla volontà politica del governo? Se il fronte del Sì vuole convincerci che non esista alcun rischio di autonomia della magistratura, la campagna che il governo e la maggioranza stanno conducendo induce a pensare esattamente il contrario

Una legge contro l’autonomia della magistratura? «Falso!». Quando all’inizio di quest’anno uscirono le prime affissioni del comitato Giusto dire No al referendum sulla giustizia, con lo slogan «Vorresti giudici che dipendono dalla politica?», il fronte del Sì reagì con durezza, accusando i promotori di diffondere fake news e manipolare l’opinione pubblica. Con la riforma Nordio, sostiene il governo, la magistratura resterà autonoma e indipendente, come stabilisce la Costituzione. Ma allora perch

Per continuare a leggere questo articolo

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa

Giorgia Serughetti è professoressa associata di Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Ha scritto saggi su questioni di genere e teoria politica, con particolare attenzione a fenomeni migratori, sessualità, violenza contro le donne e movimenti femministi. 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE