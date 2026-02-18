Se la riforma Nordio non è contro la magistratura, perché il governo la attacca ogni giorno?

Tra accuse, insulti e delegittimazioni, il messaggio è chiaro: la riforma permetterà al governo di assicurare che il sistema della giustizia produca decisioni «giuste». Ma giuste per chi? Giuste perché allineate alla volontà politica del governo? Se il fronte del Sì vuole convincerci che non esista alcun rischio di autonomia della magistratura, la campagna che il governo e la maggioranza stanno conducendo induce a pensare esattamente il contrario
Una legge contro l’autonomia della magistratura? «Falso!». Quando all’inizio di quest’anno uscirono le prime affissioni del comitato Giusto dire No al referendum sulla giustizia, con lo slogan «Vorresti giudici che dipendono dalla politica?», il fronte del Sì reagì con durezza, accusando i promotori di diffondere fake news e manipolare l’opinione pubblica. Con la riforma Nordio, sostiene il governo, la magistratura resterà autonoma e indipendente, come stabilisce la Costituzione. Ma allora perch