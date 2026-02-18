Se la riforma Nordio non è contro la magistratura, perché il governo la attacca ogni giorno?

true false

Tra accuse, insulti e delegittimazioni, il messaggio è chiaro: la riforma permetterà al governo di assicurare che il sistema della giustizia produca decisioni «giuste». Ma giuste per chi? Giuste perché allineate alla volontà politica del governo? Se il fronte del Sì vuole convincerci che non esista alcun rischio di autonomia della magistratura, la campagna che il governo e la maggioranza stanno conducendo induce a pensare esattamente il contrario