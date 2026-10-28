Il dopo Vučić. L’Ue non travisi gli Studenti, democratici ma nazionalisti

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Per battere il sistema, gli Studenti hanno spinto sulla lotta alla corruzione, non su ideologia o geopolitica. Aspettarsi un governo filo Ue sarebbe fuorviante, dato il nazionalismo e le posizioni del futuro premier Srdanović su Ue, Kosovo, Russia. Anche se una svolta democratica è in sé “europeista”

E se le legittime aspirazioni degli studenti, gli entusiasmi della piazza di Belgrado, i fuochi d’artificio stessero però abbagliando sia Bruxelles che l’opinione pubblica europea? Il dopo Vučić non è sinonimo di una Serbia filo Ue. E nonostante il sodalizio tra l’autocrate serbo e Orbán, nonostante le analogie tra le loro sconfitte (persino nella scelta di riconoscerle), le elezioni di aprile in Ungheria e quelle recenti in Serbia non avranno effetti identici, perché identica non è la loro stor