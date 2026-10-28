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Il dopo Vučić. L’Ue non travisi gli Studenti, democratici ma nazionalisti

Francesca De Benedetti
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28 ottobre 2026 • 20:46
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Student List's top candidate Ilija Srdanovic reacts during the final election campaign rally EPA/MARKO DJOKOVIC
Student List's top candidate Ilija Srdanovic reacts during the final election campaign rally EPA/MARKO DJOKOVIC
Student List's top candidate Ilija Srdanovic reacts during the final election campaign rally EPA/MARKO DJOKOVIC

Per battere il sistema, gli Studenti hanno spinto sulla lotta alla corruzione, non su ideologia o geopolitica. Aspettarsi un governo filo Ue sarebbe fuorviante, dato il nazionalismo e le posizioni del futuro premier Srdanović su Ue, Kosovo, Russia. Anche se una svolta democratica è in sé “europeista”

E se le legittime aspirazioni degli studenti, gli entusiasmi della piazza di Belgrado, i fuochi d’artificio stessero però abbagliando sia Bruxelles che l’opinione pubblica europea? Il dopo Vučić non è sinonimo di una Serbia filo Ue. E nonostante il sodalizio tra l’autocrate serbo e Orbán, nonostante le analogie tra le loro sconfitte (persino nella scelta di riconoscerle), le elezioni di aprile in Ungheria e quelle recenti in Serbia non avranno effetti identici, perché identica non è la loro stor

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 

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