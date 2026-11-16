Sette negoziatori al posto di uno. I veri sabotatori dell’Unione? I suoi governi

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Ogni qualvolta nella sua storia l'Unione si è affidata alla concertazione dei singoli stati il risultato non è mai stato significativo. Chiamata al tavolo di quelli che contano per gentile concessione statunitense, l'Unione tacerà con la sola voce che dovrebbe avere

Il recente Consiglio europeo a Dublino rappresenta la prova migliore che c'è un nemico dell'Unione europea: questo nemico sono i 27 governi che la compongono. A Dublino è andata in scena una pietosa farsa nella quale abbiamo visto il problema principale – l'atteggiamento dell'Unione europea nei negoziati con la Russia e l'Ucraina – distillato in purezza: l'Unione vorrebbe avere un ruolo nel negoziato, ma non c'è consenso tra i 27 (o meglio, tra i governi che tra i 27 pesano di più) su chi debba