L’ultimo guru è solo la punta dell’iceberg: fenomenologia delle sette

Il caso di cronaca che riguarda il “guru” Bruno Malatesta, che guidava un movimento in Val di Susa, riprende esattamente lo schema che ritorna in tutti questi casi. La domanda quindi è perché l’Italia non abbia strumenti normativi in grado di svolgere attività di prevenzione, soprattutto per tutelare una fascia di popolazione giovanile che è sempre più fragile
Non è che ci aspettassimo troppo di più dalla cronaca che registra, ricorda e poi passa avanti. Magari dalla politica si, però. È il caso, periodicamente “ritornante” delle sette e dei guru malevoli. L’ultimo è di questi giorni: un tal Bruno Malatesta operante con una sua comunità Fiore della Pace, composta da “monaci” e “monache” da lui stesso iniziate a riti improbabili nella bassa Val di Susa, è accusato dai magistrati di aver subornato decine di donne con lo scopo di abuso sessuale, di vanta