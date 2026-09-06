Fuori fuoco

Dalla Shoah alle atrocità israeliane a Gaza, cosa ci insegna il dibattito sul genocidio

Daniele Susini
Daniele Susini
Daniele Susinistorico
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06 settembre 2026 • 20:20

A Rimini il 10 settembre si svolgerà un convegno dedicato alla conoscenza dei genocidi e delle atrocità di massa. Un punto dirimente nel futuro sarà interrogarsi sulle condizioni che rendono possibili le atrocità di massa: i processi di disumanizzazione, la costruzione del nemico, la propaganda, l’indifferenza, la normalizzazione della violenza

Se c’è una cosa che è emersa con chiarezza dalla ciclopica discussione su cosa sia realmente accaduto a Gaza durante l’offensiva israeliana scatenata in risposta alle altrettanto gravi violenze del 7 ottobre 2023, è il basso livello del dibattito pubblico e dei relativi criteri d’analisi. Da entrambe le parti, infatti, si è mostrato scarso interesse per la comprensione delle dinamiche profonde e delle complessità secolari del conflitto, così come per l’ampiezza e la varietà del dibattito accadem

Daniele Susini
Daniele Susini
Daniele Susinistorico

Storico e formatore, da oltre 20 anni organizza corsi di formazione e progetti didattici sui temi della Memoria. Ha diretto il Museo della Linea Gotica Orientale; attualmente collabora con il Memorial de la Shoah di Parigi ed è responsabile scientifico dell’Anvcg Rimini, dal 2022 è all’interno del comitato scientifico dell’associazione Liberation Route Europa. Ha scritto vari testi su shoah e resistenza, tra cui La Resistenza Ebraica in Europa ed. Donzelli. Si può contattare (danielesusini75@gmail.com) o su Instagram.

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