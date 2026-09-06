Dalla Shoah alle atrocità israeliane a Gaza, cosa ci insegna il dibattito sul genocidio

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Se c’è una cosa che è emersa con chiarezza dalla ciclopica discussione su cosa sia realmente accaduto a Gaza durante l’offensiva israeliana scatenata in risposta alle altrettanto gravi violenze del 7 ottobre 2023, è il basso livello del dibattito pubblico e dei relativi criteri d’analisi. Da entrambe le parti, infatti, si è mostrato scarso interesse per la comprensione delle dinamiche profonde e delle complessità secolari del conflitto, così come per l’ampiezza e la varietà del dibattito accadem