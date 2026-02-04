Piantedosi law and order, qual è il vero obiettivo?

Si insinua il sospetto che al governo non interessi nulla un controllo efficiente e razionale dell’ordine pubblico, e sia piuttosto attratto dalla mano forte trumpiana. Così come il governo americano ha alzato la tensione al massimo livello nella speranza di avere reazioni violente e invocare la sicurezza nazionale per mettere in quarantena i diritti civili, la gestione (solo fallimentare?) del ministro dell’Interno sembra mirare allo stesso scopo, seppure in sedicesimo
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si rivela una volta di più inadeguato, per usare un eufemismo un tempo in uso. Siede al Viminale per interposta persona, in quanto Giorgia Meloni proprio non sopportava una concorrenza su questo tema da un peso massimo della coalizione come Matteo Salvini. E così il leader della Lega ha messo il suo cappello su quella poltrona. Piantedosi, che pure aveva curriculum apprezzato come prefetto, da subito ha adottato un profilo da estremista del law and orde