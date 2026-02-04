Piantedosi law and order, qual è il vero obiettivo?

true false

Si insinua il sospetto che al governo non interessi nulla un controllo efficiente e razionale dell’ordine pubblico, e sia piuttosto attratto dalla mano forte trumpiana. Così come il governo americano ha alzato la tensione al massimo livello nella speranza di avere reazioni violente e invocare la sicurezza nazionale per mettere in quarantena i diritti civili, la gestione (solo fallimentare?) del ministro dell’Interno sembra mirare allo stesso scopo, seppure in sedicesimo