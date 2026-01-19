Semplifica e reprimi: la destra legge e ordine rifiuta la complessità

true false

Se le cose sono complicate, la destra promette un capo che le semplifichi e le risolva. E, dunque, ha la tendenza fatale a semplificare, con l’esito che, invece di prendere sul serio i problemi sociali, riduce tutto a uno: la sicurezza, che in questo caso significa, essenzialmente, la repressione

La semplificazione può dare l’impressione di poter governare la realtà senza sforzo. È sufficiente adottare un metodo di causalità lineare – A è la causa di B – per illudersi che, messa sotto controllo la causa, l’effetto seguirà naturalmente. Nelle scienze sociali (come in quelle naturali) questo è ritenuto un errore madornale, un approccio fallace alla conoscenza dei fenomeni e, di conseguenza, al loro governo. La complessità non è un vezzo. È un fatto solido come i sassi che, se non valutati