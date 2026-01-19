Commenti

Semplifica e reprimi: la destra legge e ordine rifiuta la complessità

Matteo Piantedosi e Giorgia Meloni (FOTO ANSA)
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
19 gennaio 2026 • 20:11

Se le cose sono complicate, la destra promette un capo che le semplifichi e le risolva. E, dunque, ha la tendenza fatale a semplificare, con l’esito che, invece di prendere sul serio i problemi sociali, riduce tutto a uno: la sicurezza, che in questo caso significa, essenzialmente, la repressione

La semplificazione può dare l’impressione di poter governare la realtà senza sforzo. È sufficiente adottare un metodo di causalità lineare – A è la causa di B – per illudersi che, messa sotto controllo la causa, l’effetto seguirà naturalmente. Nelle scienze sociali (come in quelle naturali) questo è ritenuto un errore madornale, un approccio fallace alla conoscenza dei fenomeni e, di conseguenza, al loro governo. La complessità non è un vezzo. È un fatto solido come i sassi che, se non valutati

Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

