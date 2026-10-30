Meloni e i giudici, l'indipendenza che il governo non sopporta

Quando una decisione giudiziaria contrasta con le aspettative del governo, come nel caso Siher, Giorgia Meloni manifesta un’insofferenza sempre meno dissimulata verso l’autonomia della magistratura e, più in generale, verso i limiti dello Stato di diritto. Il governo ha il potere di indirizzare la politica del Paese, non quello di pretendere che ogni istituzione assecondi le sue scelte
Quando una decisione giudiziaria contrasta con le aspettative del governo, Giorgia Meloni manifesta un’insofferenza sempre meno dissimulata verso l’autonomia della magistratura e, più in generale, verso i limiti dello Stato di diritto. Proprio quello Stato di diritto nel quale la presidente del Consiglio ha ribadito di credere, alla fine della conferenza stampa sulla manovra finanziaria, precisando che significa «soprattutto difendere la gente perbene dalle persone violente». Una definizione che