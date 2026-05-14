La simbologia del Dragone contro la decadenza yankee

Dalla citazione della “trappola di Tucidide” alle complesse ritualità di benvenuto: l’obliqua autorappresentazione di Pechino è quella di un attore consapevole che intende farsi carico della responsabilità di sostituirsi a chi, logoro e indebolito, prima o poi dovrà cedere il passo. Il tutto in evidente contrasto con le messinscene scomposte di un capo carismatico che vorrebbe riscrivere a piacimento le regole della politica globale
Nella complessa grammatica dei cerimoniali diplomatici si trova spesso la chiave per comprendere gli equilibri della politica internazionale. Il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping, in effetti, offre un plastico raffronto tra due modalità antitetiche di esercizio del potere, segnate oggi da un crescente squilibrio. Da una parte, le messinscene esorbitanti e scomposte di un capo carismatico che vorrebbe riscrivere a piacimento le regole della politica globale. Dall’altra, un’articolata struttur