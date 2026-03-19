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La sinistra è andata allo sfacelo quando ha deciso di cambiare popolo

Pier Giorgio Ardeni
Pier Giorgio Ardeni
Pier Giorgio Ardeni
19 marzo 2026 • 19:38

La sinistra italiana non ha perso le classi perché queste sono scomparse; le ha perse perché ha smesso di riconoscerle, preferendo parlare tanto alle élite progressiste che al ceto medio “riflessivo”

Quale sia lo stato della Sinistra oggi non può essere meglio rappresentato dal titolo dell’articolo di qualche settimana fa di Marco Damilano: «I novant’anni di Occhetto, il leader che ha evitato lo sfacelo della sinistra». Che il leader della “svolta” della Bolognina, della «gioiosa macchina da guerra» che doveva sconfiggere il signor B. abbia davvero evitato lo sfacelo della sinistra – portando il primo post-comunista alla presidenza del consiglio, il “leader Massimo”, nove anni dopo – può ess

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Pier Giorgio Ardeni
Pier Giorgio Ardeni
Pier Giorgio Ardeni

Professore ordinario di Economia politica e dello sviluppo e insegna Economia dello sviluppo ed Economia dello sviluppo internazionale presso l’università di Bologna. È stato presidente della Fondazione istituto diricerca Carlo Cattaneo, istituto diricerca sociale, economica e politica con sede a Bologna, peril quadriennio 2016-2019

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