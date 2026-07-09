Sinistra divisa, centro pallido: la Francia in balìa di Le Pen

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Un fatto importante ha segnato la politica francese in questi giorni: la corte d’appello di Parigi ieri ha emesso la sentenza contro Marine Le Pen, imputata per uso di fondi pubblici del parlamento europeo. Le Pen è stata condannata a tre anni di cui due con condizionale , ad una multa di 100mila euro e a portare per un anno il braccialetto elettronico. Ma, incredibilmente, non viene privata della eleggibilità, poiché la corte afferma di «avere messo in conto la libertà di scelta dell’elettore,