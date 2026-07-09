Sinistra divisa, centro pallido: la Francia in balìa di Le Pen

La destra estrema di Le Pen ha il vento in poppa, sale nei sondaggi, inasprisce la politica antimmigrazione: un piano di restaurazione all’insegna dell’identità nazionale che pare contagiare l’Europa. Tramontata la stella macroniana, le altre forze politiche per ora non sembrano in grado di contrastare l’onda
Un fatto importante ha segnato la politica francese in questi giorni: la corte d’appello di Parigi ieri ha emesso la sentenza contro Marine Le Pen, imputata per uso di fondi pubblici del parlamento europeo. Le Pen è stata condannata a tre anni di cui due con condizionale , ad una multa di 100mila euro e a portare per un anno il braccialetto elettronico. Ma, incredibilmente, non viene privata della eleggibilità, poiché la corte afferma di «avere messo in conto la libertà di scelta dell’elettore,