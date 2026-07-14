L’Italia lascia indietro i giovani: la sinistra riparta da loro

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I giovani sono il terreno su cui si deciderà una parte importante del futuro politico del Paese. Lo si è visto già lo scorso marzo, con il voto giovanile decisivo per il no al referendum sulla giustiz ia. La sorpresa è stata forte, perché molti studi descrivono le nuove generazioni come le più lontane dalle urne. L’indagine ITANES 2022 mostrava ad esempio una crescita netta dell’astensione al diminuire dell’età: tra gli under 35 era circa doppia rispetto agli ultra 64enni. Il “ritorno al voto”