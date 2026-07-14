l’analisi

L’Italia lascia indietro i giovani: la sinistra riparta da loro

Francesco Ramellasociologo
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14 luglio 2026 • 19:25

Il voto giovanile è il terreno su cui si deciderà una parte importante del futuro politico del nostro Paese. Ma in una società sempre più anziana, il peso elettorale delle classi mature tende a orientare le priorità pubbliche, anche se sempre più ragazzi devono affrontare situazioni di difficoltà. Se le forze progressiste vogliono tornare a parlare ai cittadini forse devono partire dalla left behind generation

I giovani sono il terreno su cui si deciderà una parte importante del futuro politico del Paese. Lo si è visto già lo scorso marzo, con il  voto giovanile decisivo per il no al referendum sulla giustiz ia. La sorpresa è stata forte, perché molti studi descrivono le nuove generazioni come le più lontane dalle urne. L’indagine ITANES 2022 mostrava ad esempio una crescita netta dell’astensione al diminuire dell’età: tra gli under 35 era circa doppia rispetto agli ultra 64enni. Il “ritorno al voto”

Francesco Ramella
Francesco Ramella
Francesco Ramellasociologo

Professore ordinario presso il dipartimento di Culture politica e società dell'Università di Torino