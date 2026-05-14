La sinistra non dia a Meloni il tempo di recuperare

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Dopo la sconfitta referendaria la premier e il suo governo sono ammaccati. La vittoria alle elezioni politiche non è più un miraggio. Ma il momento va colto senza esitazioni perché le finestre di opportunità per intervenire a indirizzare il corso degli eventi si aprono e si chiudono rapidamente

In politica il momento va colto senza esitazioni perché le finestre di opportunità per intervenire a indirizzare il corso degli eventi si aprono e si chiudono rapidamente. La vittoria nel referendum ha creato una aspettativa di cambiamento. La difesa della Costituzione e l’ostilità nei confronti delle pulsioni securitarie e autoritarie di quella «famiglia Addams» che siede ai banchi del governo (copyright Matteo Renzi) hanno mobilitato giovani e meno giovani. L’eccezionale partecipazione giovani