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La sinistra offra speranza a chi aspetta da anni: serve una risposta subito, non una promessa per il futuro

Sandro Trento
Sandro Trento
Sandro Trentoeconomista
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23 settembre 2026 • 20:02

Le destre vincono consegnando subito qualcosa, anche solo una parola. I loro avversari rispondono spedendo avvisi di pericolo. A chi aspetta da anni non serve sapere che l’alternativa è peggiore. Vuole sapere quando tocca a lui

Prendete una persona che aspetta. Aspetta il rinnovo di un contratto a termine, una risonanza magnetica fissata fra sette mesi, un affitto che non si mangi metà dello stipendio. A questa persona la politica democratica propone di solito un patto: pazienza oggi, benefici domani. Riforme strutturali, investimenti, transizioni. Tutte cose serie, e tutte con la consegna prevista fra qualche anno, se va bene. Poi arriva qualcuno che offre altro. La casa e la visita restano dove erano. In cambio la pe

Sandro Trento
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Sandro Trentoeconomista

Sandro Trento, economista, è professore ordinario di economia e gestione delle imprese e direttore della School of Innovation nell’Università di Trento. In precedenza, è stato dirigente nel Servizio Studi della Banca d’Italia e direttore del Centro studi Confindustria. È stato editorialista e ha pubblicato vari saggi, tra i suoi lavori: “Capitalismo carismatico. Il potere dei fondatori e la sfida alla democrazia”, in uscita per Bocconi University Press, 2026.

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