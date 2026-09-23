La sinistra offra speranza a chi aspetta da anni: serve una risposta subito, non una promessa per il futuro

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Le destre vincono consegnando subito qualcosa, anche solo una parola. I loro avversari rispondono spedendo avvisi di pericolo. A chi aspetta da anni non serve sapere che l’alternativa è peggiore. Vuole sapere quando tocca a lui

Prendete una persona che aspetta. Aspetta il rinnovo di un contratto a termine, una risonanza magnetica fissata fra sette mesi, un affitto che non si mangi metà dello stipendio. A questa persona la politica democratica propone di solito un patto: pazienza oggi, benefici domani. Riforme strutturali, investimenti, transizioni. Tutte cose serie, e tutte con la consegna prevista fra qualche anno, se va bene. Poi arriva qualcuno che offre altro. La casa e la visita restano dove erano. In cambio la pe