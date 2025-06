La lettera di Nadia Urbinati e Carlo Trigilia e gli interventi di Gianni Cuperlo e Marco Damilano ricordano le lettere fra Alicata, Vittorini e Togliatti su Rinascita e il Politecnico nel 1946. Ma viviamo nell’epoca della progressiva irrilevanza della cultura scritta. Se ci sono parole e idee che muovono il mondo, sono quelle dei social e dei meme. Politici di buona volontà e intellettuali residui dovrebbero immergersi in un viaggio nel mondo di destra per proporgli una nuova ricetta

Ai lettori radicati nel secondo Novecento (come me), la lettera di Nadia Urbinati e Carlo Trigilia e gli interventi di Gianni Cuperlo e Marco Damilano ricorderanno le lettere fra Mario Alicata, Elio Vittorini e Palmiro Togliatti su Rinascita e il Politecnico nel 1946.

Certo, ci sono molte differenze. Urbinati e Trigilia si augurano una «riattivazione del circuito fra politica e cultura», senza rivendicare alcuna primazia, né della cultura sulla politica, né della politica sulla cultura, ma neanche indipendenza. Siamo lontanissimi dal piffero della rivoluzione che temeva Vittorini. Piuttosto, cercano un dialogo fra la politica e le «competenze ed esperienze associative» della società civile.

Cuperlo aggiunge un richiamo all’utopia: bisogna inserire singoli punti di programma entro «un’idea radicale di società», un «disegno di futuro», attivando «orgoglio e passione per credere in un’altra realtà possibile», riconquistando un «”senso” del vivere». Marco Damilano auspica «un corpo a corpo nella società».

Ma noi viviamo nell’epoca della progressiva irrilevanza della cultura scritta: le pagine di questo giornale sono un coraggioso baluardo, testimone di un’epoca ormai tramontata di lettori forti. I barbari di cui parlava entusiasticamente Alessandro Baricco dominano la città del mondo. La cultura su cui dibattevano Togliatti e Vittorini, e pure quella di cui parlano Urbinati e Trigilia, seppure ancora esista, ha nessuna speranza di avere una qualche influenza. Le tendenze reali del mondo, che muovono le guerre in corso e hanno portato Trump al potere, non sono né descritte né guidate da qualunque parola scritta su carta o su testi digitali più lunghi di 500 battute. Il testo con cui Trump annuncia l’attacco in Iraq, su Truth, è di 460 battute.

Se ci sono parole e idee che muovono il mondo, insieme a interessi economici e ideologie politiche, sono quelle dei social, di serie televisive della durata di mezz’ora a puntata, di meme. Questa cultura non dialoga con la politica, né può subirne la primazia. Piuttosto, spadroneggia e determina la forma della politica. Anche ricostruzioni ponderate del declino o della trasformazione degli intellettuali, come il recente Pensare stanca. Passato, presente e futuro dell’intellettuale (Feltrinelli, 2024), rischiano di essere troppo ottimiste. Tutto è cambiato.

Se qualcosa che si può chiamare “cultura” permane, ha un senso antropologico o etnografico. Sono culture le molte bolle di senso, gli immaginari che creano le molte classi sociali del nostro mondo, dove forse le classi intese come moltitudini coscienti di sé sono scomparse, ma rimangono frammentati raggruppamenti di individui con poteri (pochi) o senza poteri (molti).

Da queste “culture” arriva una sorta di sapere indigeno che andrebbe ascoltato e messo a sintesi. Sono i bisogni e gli orizzonti di vita di questi frammenti che andrebbero ricomposti in un orizzonte unitario ed emancipativo. Per farlo serve un’idea di futuro e di società, è vero. Ma per comporla ci sono rimaste sparute avanguardie intellettuali, non certo realtà associative ricche e reali com’erano gli intellettuali del Novecento.

Le piccole bolle frammentate

E questa frammentazione ha seccato le fonti dell’utopia, per così dire. Nell’Illuminismo l’utopia provenne da singoli intellettuali, nel Novecento dai partiti di massa. Non abbiamo più né gli uni né gli altri. L’utopia ci serve, ma le sue fonti si sono inaridite, e tocca trovarne di nuove. E non basterà dare ascolto ai pochi che tengono viva la fiammella.

Non basterà riattivare il dialogo fra politica e cultura che ha innervato la migliore politica di sinistra nel centrosinistra degli anni Sessanta o nell’Ulivo prodiano. Bisognerà invece fare uno sforzo maggiore di fantasia: non solo ascoltare acuti suggerimenti di avanguardie intellettuali, ma captare i bisogni inespressi o sfruttati da demagoghi populisti delle bolle che compongono la società globale.

Tutti, politici di buona volontà e intellettuali residui, dovrebbero provare non solo a elaborare una visione del futuro, ma a immergersi in un viaggio etnografico nel mondo che vota a destra e proporre a quel mondo una nuova ricetta. E non con postura ortopedica e pedagogica, ma con uno sforzo di comprensione partecipante.

