L’editoriale

L’unica sinistra in vantaggio è quella italiana, ma i rischi sono sia interni che esterni

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
06 ottobre 2026 • 20:34
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Il paradosso è che il campo progressista italiano, che sembra in condizioni politiche migliori delle sue controparti al di là delle Alpi, rischia di essere negativamente influenzato dalle eventuali sconfitte elettorali del Psoe e della gauche plurielle

A ciascuno i suoi errori e orrori. Sembra relativamente facile individuare entrambi in contesti alquanto diversi accomunati soltanto dalle più o meno grandi difficoltà della sinistra. In Brasile, l’ottantenne Lula ha tre settimane di tempo per recuperare il distacco di due milioni di voti dal destro duro e impuro Flavio Bolsonaro. In Spagna, Pedro Sánchez parte svantaggiato rispetto a una destra che include gli estremisti di Vox nella corsa ad elezioni anticipate che è stato costretto a indire p

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino

Professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, dal 2005 è socio dell'Accademia dei Lincei. Per saperne di più su di lui e sulla "sua" scienza politica, consiglia lietamente Tra scienza e politica. Una autobiografia (Utet 2022)

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