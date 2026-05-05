Sinistre in cerca di futuro dalla Francia all’Italia

true false

La Francia e l’Italia hanno nel 2027 due scadenze elettorali simili e importantissime: in Francia le elezioni presidenziali, in Italia quelle politiche, entrambe cruciali per il destino delle due democrazie. Molti fattori disegnano un contesto difficile: in Europa l’avanzare delle destre estreme, di cui alcune anche al governo, con l’erosione di alcuni diritti fondamentali e il perdurare della guerra in Ucraina; negli Usa con la violenta presidenza di Trump che continua a ricattare l’Europa rinc