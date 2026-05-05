Sinistre in cerca di futuro dalla Francia all’Italia

Oltralpe la sinistra sembrava essere riemersa, realizzando alle municipali un amalgama politico fra le sue varie anime. Ora invece vive divaricazioni delle sue componenti anche dentro uno stesso gruppo o partito. Complicato è anche lo scenario italiano, dove dopo la vittoria del referendum, la sinistra fatica a trovare una unità di intenti per il voto del 2027
La Francia e l’Italia hanno nel 2027 due scadenze elettorali simili e importantissime: in Francia le elezioni presidenziali, in Italia quelle politiche, entrambe cruciali per il destino delle due democrazie. Molti fattori disegnano un contesto difficile: in Europa l’avanzare delle destre estreme, di cui alcune anche al governo, con l’erosione di alcuni diritti fondamentali e il perdurare della guerra in Ucraina; negli Usa con la violenta presidenza di Trump che continua a ricattare l’Europa rinc