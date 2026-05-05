l’analisi

Sinistre in cerca di futuro dalla Francia all’Italia

Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa
05 maggio 2026 • 20:37

Oltralpe la sinistra sembrava essere riemersa, realizzando alle municipali un amalgama politico fra le sue varie anime. Ora invece vive  divaricazioni delle sue componenti anche dentro uno stesso gruppo o partito. Complicato è anche lo scenario italiano, dove dopo la vittoria del referendum, la sinistra fatica a trovare una unità di intenti per il voto del 2027

La Francia e l’Italia hanno nel 2027 due scadenze elettorali simili e importantissime: in Francia le elezioni presidenziali, in Italia quelle politiche, entrambe cruciali per il destino delle due democrazie. Molti fattori disegnano un contesto difficile: in Europa l’avanzare delle destre estreme, di cui alcune anche al governo, con l’erosione di alcuni diritti fondamentali e il perdurare della guerra in Ucraina; negli Usa con la violenta presidenza di Trump che continua a ricattare l’Europa rinc

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Sara Gentile
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Sara Gentilepolitologa

Politologa, professoressa invitata al Cevipof (Sciences Po), Parigi. Collabora con la Fondazione Feltrinelli partecipando ad una linea di ricerca sulla leadership. Collabora con le riviste Italianieuropei e Critica sociale

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