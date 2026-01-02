l’analisi

Casellati sbaglia: la sua riforma non darà stabilità

Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo
02 gennaio 2026 • 19:46

Non si capisce il perché di tanta foga nel voler introdurre un sistema di investitura “dal basso”, ma con molte deleghe “verso l’alto”. O meglio, si capisce benissimo: introdurre un “premierato”, il cui unico caso analogo è quello, non proprio edificante, di Israele

Non per chi, ma per cosa. Il sistema elettorale può essere modificato, ma tenendo in conto l’obiettivo complessivo, sistemico, non gli interessi di parte. Se il fine è la stabilità del governo, come asserisce la cantilena della ministra Elisabetta Casellati, i dati testardamente smentiscono che si debba procedere nella direzione (mal) disegnata dal governo e sottovoce accolta da qualche sua quinta colonna nell’opposizione. Intanto perché il governo in carica si avvia ad essere il più longevo del

Professore in Scienza politica e Politica comparata presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza. È autore, tra l’altro, di: Eleggere il presidente. Gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi (2024); Stati Uniti d'Europa (2024); Il Presidente della Repubblica in Italia (2022); La Lega di Salvini. Estrema destra di governo (2018). È curatore della collana Presidential Politics (Palgrave).

