Dopo l’accoltellamento a Roma

Social, adolescenti e coltelli: quando la violenza diventa un contenuto

Santino Gaudio
Santino Gaudio
Santino Gaudiopsichiatra
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19 settembre 2026 • 18:00

Non serve una nuova guerra contro i cellulari. Uno schermo può trasformare una persona in un’immagine; l’educazione deve compiere il percorso contrario, ricordando che dietro quell’immagine esiste un corpo che può essere ferito e una conseguenza che non scompare quando la diretta finisce

Un ragazzo di tredici anni entra a scuola con due coltelli e uno spray urticante. Prima dell’aggressione prepara anche un telefono per riprendere la scena. Poi entra in classe, spruzza lo spray sul volto della sua insegnante e la colpisce. A fermarlo è un compagno. È accaduto a Roma, in una scuola media di Centocelle. È proprio quel telefono, però, a rendere questa storia diversa da una semplice esplosione di violenza scolastica. Non basta chiedersi perché un tredicenne possa arrivare ad aggredi

Santino Gaudio
Santino Gaudio
Santino Gaudiopsichiatra

Psichiatra, specializato in psicoterapia dell'adolescente e del giovane adulto. Laureato in Medicina e chirurgia a Messina e specializzato in Psicologia clinica alla Sapienza a Roma

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