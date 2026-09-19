Social, adolescenti e coltelli: quando la violenza diventa un contenuto

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Un ragazzo di tredici anni entra a scuola con due coltelli e uno spray urticante. Prima dell’aggressione prepara anche un telefono per riprendere la scena. Poi entra in classe, spruzza lo spray sul volto della sua insegnante e la colpisce. A fermarlo è un compagno. È accaduto a Roma, in una scuola media di Centocelle. È proprio quel telefono, però, a rendere questa storia diversa da una semplice esplosione di violenza scolastica. Non basta chiedersi perché un tredicenne possa arrivare ad aggredi