Il fenomeno socialista: negli Stati Uniti cambia la domanda politica

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Il senso di appartenenza verso il partito democratico è sceso al 37 per cento, mentre quello verso i repubblicani è calato al 40. Nel tempo in cui i due partiti perdono favore, cresce uno spazio intermedio fatto di curiosità, esitazione e desiderio di alternative

Le elezioni di midterm hanno portato alla luce la complessità della trasformazione in atto nella politica americana. Un processo che non solo mostra che l’onda populista si sta raffreddando, ma che una ricerca di nuova politica e nuovi leader sta dispiegando le ali. Le dinamiche di medio e lungo periodo della politica statunitense non si presentano più come mero crollo della fiducia in Trump, né soltanto come il ridefinirsi delle scelte verso candidati dal profilo più netto e polarizzante. Essa