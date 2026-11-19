Le pompose dichiarazioni sul disarmo nucleare servono a spostare l'attenzione dal vuoto pneumatico di un vertice da cui non è uscito niente di concreto sui fatti cruciali: niente sull'Ucraina, niente sull'Iran, niente sulla questione irrisolta di Gaza
È francamente ridicolo leggere la pomposa “dichiarazione congiunta” dei tre Grandi (g maiuscola?) in cui si auspica un dialogo per ridurre i rischi nucleari, se non addirittura la messa al bando della bomba e la distruzione degli arsenali, mentre uno di loro, Vladimir Putin, si è presentato al vertice con la valigetta atomica, come a rimarcare la vastità del suo potere. E in effetti è colui che ha più ordigni “fine di mondo” nel suo campionario muscolare. Porre l’asticella così in alto è il se