l’editoriale

Lo spirito critico, ecco la vera ricchezza della sinistra

Piero Ignazi
Piero Ignazi
Piero Ignazipolitologo
Segui Domani su Google
27 agosto 2026 • 20:38

Solo all’interno di questa area politica proliferano voci dissenzienti su questo o quello. Fa parte della natura della sinistra. A destra, invece, non si sollevano mai critiche sull’operato dei suoi protagonisti. Tutto, a quasi, tace

Con la storica abilità nello spararsi sui piedi ecco che a sinistra fiorisce il dibattito su una questione fino a ieri inesistente nel panorama politico-culturale nazionale: il woke, letteralmente il risveglio. Lasciando da parte la soggezione culturale a quanto viene d’oltre Atlantico, che prolifera anche quando non ha nulla a che vedere con i nostri lidi, l’unica cosa seria, piuttosto, è l’invito a svegliarsi. Perché di questo, sì, c’è un grande bisogno. Invece di inseguire le ubbie nordameric

Piero Ignazi
Piero Ignazi
Piero Ignazipolitologo

Professore ordinario, insegna al dipartimento di scienze politiche e sociali all'Università di Bologna. Dal 2009 al 2012 ha diretto la rivista Il Mulino.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE