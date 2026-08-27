Lo spirito critico, ecco la vera ricchezza della sinistra

true false

Con la storica abilità nello spararsi sui piedi ecco che a sinistra fiorisce il dibattito su una questione fino a ieri inesistente nel panorama politico-culturale nazionale: il woke, letteralmente il risveglio. Lasciando da parte la soggezione culturale a quanto viene d’oltre Atlantico, che prolifera anche quando non ha nulla a che vedere con i nostri lidi, l’unica cosa seria, piuttosto, è l’invito a svegliarsi. Perché di questo, sì, c’è un grande bisogno. Invece di inseguire le ubbie nordameric