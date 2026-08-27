Lo spirito critico, ecco la vera ricchezza della sinistra

Solo all’interno di questa area politica proliferano voci dissenzienti su questo o quello. Fa parte della natura della sinistra. A destra, invece, non si sollevano mai critiche sull’operato dei suoi protagonisti. Tutto, a quasi, tace
Con la storica abilità nello spararsi sui piedi ecco che a sinistra fiorisce il dibattito su una questione fino a ieri inesistente nel panorama politico-culturale nazionale: il woke, letteralmente il risveglio. Lasciando da parte la soggezione culturale a quanto viene d’oltre Atlantico, che prolifera anche quando non ha nulla a che vedere con i nostri lidi, l’unica cosa seria, piuttosto, è l’invito a svegliarsi. Perché di questo, sì, c’è un grande bisogno. Invece di inseguire le ubbie nordameric