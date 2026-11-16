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È semplicemente sconcertante l'inchiesta portata avanti da Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, uno che ha magicamente e anche tragicamente trasformato gli accusatori eccellenti di un tempo in accusati eccellenti

Ma dove vuole arrivare questo magistrato che sta riscrivendo, da solo, la storia dell'antimafia giudiziaria italiana? Il procuratore capo della repubblica di Caltanissetta pensa davvero di avere capito tutto, e sempre da solo, su ciò che è accaduto per quasi mezzo secolo in Sicilia e in Italia nel mondo della mafia e dell'antimafia? È semplicemente sconcertante l'inchiesta portata avanti da Salvatore De Luca, uno che ha magicamente e anche tragicamente trasformato gli accusatori eccellenti di