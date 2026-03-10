Commenti

Dal suffragio all’astensione: il rapporto irrisolto tra donne e politica

Giorgia Serughetti
10 marzo 2026 • 06:00

Il 10 marzo del 1946 le donne in Italia ottenevano la pienezza dei diritti politici e venivano chiamate alle urne per le prime elezioni amministrative del Dopoguerra. Non esistono grandi racconti di quella prima volta, presto oscurata dal ricordo del voto del 2 giugno da cui è nata la Repubblica, da lì a pochi mesi. Ma resta, quello del marzo di ottant’anni fa, l’inizio di una storia: quella del rapporto tardivo, complicato e ancora irrisolto tra le donne e la cittadinanza politica. È tardivo qu

Giorgia Serughetti è professoressa associata di Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Ha scritto saggi su questioni di genere e teoria politica, con particolare attenzione a fenomeni migratori, sessualità, violenza contro le donne e movimenti femministi. 

