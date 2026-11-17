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Lo scandalo Nvidia è solo agli inizi: perché in un’economia globalizzata è assai difficile attuare i controlli sull’esportazione di beni sensibili per la sicurezza nazionale, ma anche perché all’interno dell’amministrazione Trump il conflitto d’interesse e la fame di nuovi guadagni rischiano di impattare violentemente sulle dinamiche della geopolitica

L’impressione che lo scandalo Nvidia sia solo nelle sue fasi iniziali è molto forte. Per il momento, il fallout politico è stato contenuto. Le frizioni pubbliche tra il segretario statunitense del Tesoro, Scott Bessent e quello del Commercio, Howard Lutnick, sono però indicative delle tensioni e degli scontri all’interno dell’amministrazione. Per comprendere meglio il significato, e l’impatto potenziale, della vicenda è necessario esaminarla su tre livelli, tra loro strettamente intrecciati. Il