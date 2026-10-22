Superpotenze, addio. Gli imperi di oggi sono aggressivi, ma fragili

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Oggi il potere degli Usa e della Russia è sempre più definito dai loro evidenti limiti. Mosca non è riuscita a sottomettere il suo piccolo vicino, l’Ucraina, mentre la guerra americana contro l’Iran ha finora prodotto solo instabilità generale e prezzi petroliferi altissimi. Naturalmente, continueranno a nutrire visioni di grandezza, ma ad un certo punto si dovranno rendere conto del loro status ridotto