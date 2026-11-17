In nessuna delle sue formulazioni attualmente in discussione l’imposta colpisce il ceto medio, comunque lo si definisca. Il gettito verrebbe destinato al potenziamento del welfare e alle politiche industriali ed energetiche
La proposta di tassazione dei grandi patrimoni, associata a una maggiore progressività dell’imposizione sui trasferimenti ereditari dei patrimoni molto elevati (a partire dai 2 milioni, che riguarderebbe poco più di 200.000 individui), non risponde soltanto a un elementare criterio di giustizia fiscale (la progressività si è drammaticamente ridotta negli ultimi decenni, in tutti i Paesi Ocse, con sensibile riduzione dell’imposta marginale sui redditi più elevati), ma può e deve essere interpreta