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Il campo largo discute finalmente dell'idea di fa concorrere alle spese pubbliche “chi ha di più”. Ma per farlo occorre essere consapevoli di che cosa si discute e qual è la strumentazione adatta a passare delle enunciazioni all’attuazione

Finalmente il campo largo prende atto che c’è un problema attuale e urgente: far concorrere alle spese pubbliche “chi ha di più”. Non che questo principio sia stato mai negato. Ma espressioni ispirate a logiche elettoralistiche hanno fino a oggi largamente prevalso («non è all’ordine del giorno»; «preoccupiamoci della grande evasione»; «non facciamo scappare i ricchi»; etc). E, invece, la realtà – la crescente concentrazione di ricchezza verso l’alto – impone di occuparsene hic et nunc. Ma per f