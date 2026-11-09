Chi non parla di tasse per paura perderà di sicuro

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Se la sinistra parla di tasse s’auto-affonda, si dice, perché lo fa vociando, senza dar forma compiuta alle proposte; non sarebbe neanche credibile se abbandonasse una battaglia insita nel suo Dna. Non ne parli a vanvera, spaventando tutti a beneficio di nessuno. Ricordi che, essendo tutti tenuti a contribuire al benessere comune, ogni reddito va ricondotto all’imposta progressiva