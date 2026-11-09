Chi non parla di tasse per paura perderà di sicuro

Se la sinistra parla di tasse s’auto-affonda, si dice, perché lo fa vociando, senza dar forma compiuta alle proposte; non sarebbe neanche credibile se abbandonasse una battaglia insita nel suo Dna. Non ne parli a vanvera, spaventando tutti a beneficio di nessuno. Ricordi che, essendo tutti tenuti a contribuire al benessere comune, ogni reddito va ricondotto all’imposta progressiva
Si sgonfia il vento nelle vele dei trumpiani de’ noantri; prima che il gallo canti la nostra premier negherà tre volte di esserne stata cheerleader. Se il ritardo nei rinnovi contrattuali e la tassa invisibile del fiscal drag erodono il potere d’acquisto, la sinistra ritrovi il coraggio delle sue battaglie; rottami fra le cose di pessimo gusto il berlusconiano «non mettiamo le mani in tasca agli italiani» che da decenni nega allo Stato le risorse necessarie. Altro discorso, non meno importante,