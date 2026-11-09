l’analisi

Chi non parla di tasse per paura perderà di sicuro

Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista
09 novembre 2026 • 20:20
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Se la sinistra parla di tasse s’auto-affonda, si dice, perché lo fa vociando, senza dar forma compiuta alle proposte; non sarebbe neanche credibile se abbandonasse una battaglia insita nel suo Dna. Non ne parli a vanvera, spaventando tutti a beneficio di nessuno. Ricordi che, essendo tutti tenuti a contribuire al benessere comune, ogni reddito va ricondotto all’imposta progressiva

Si sgonfia il vento nelle vele dei trumpiani de’ noantri; prima che il gallo canti la nostra premier negherà tre volte di esserne stata cheerleader. Se il ritardo nei rinnovi contrattuali e la tassa invisibile del fiscal drag erodono il potere d’acquisto, la sinistra ritrovi il coraggio delle sue battaglie; rottami fra le cose di pessimo gusto il berlusconiano «non mettiamo le mani in tasca agli italiani» che da decenni nega allo Stato le risorse necessarie. Altro discorso, non meno importante,

Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista

Economista, già vice direttore generale di Sofipa SpA, poi direttore generale di Arca Merchant SpA, commissario Consob dal 1996 al 2001. È stato amministratore delegato di Centrobanca dal 2001 al 2004. Fino al 30 giugno 2016 ha fatto parte del Securities Market Stakeholder Group che assiste l'Esma – European Securities Markets Authority – nelle misure di attuazione delle direttive dell’Unione europea. Attualmente è presidente di Indaco Ventures SGR. Editorialista prima di Repubblica e poi del Corriere della Sera, attualmente collabora con il quotidiano Domani. Ha scritto Capitalismo all'italiana. Come i furbi comandano con i soldi degli ingenui (1996) e Contro i piranhas. Come difendere le imprese da soci e manager troppo voraci (2018), entrambi editi da Baldini+Castoldi. È membro del Comitato editoriale della Fondazione Editoriale Domani

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