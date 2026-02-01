il commento

Teheran stretta tra Donald e l’ombra della guerra civile

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
01 febbraio 2026 • 20:18

Si potrebbe andare ad una riforma del regime, mitigandolo . Non è detto che i pasdaran siano pronti a tale passo. L’opposizione è divisa e troppo esterna 

Secondo l’antropologa franco-iraniana Farida Adelkhah (incarcerata nella terribile prigione di Evin a Teheran tra il 2019 e il 2023), la violenza politica in Iran sembra aver superato il punto di non ritorno, giungendo forse sulla soglia di una guerra civile. È questo il vero interrogativo da porsi, più che quello sui possibili bombardamenti americani. La recente repressione delle manifestazioni è stata senza precedenti: le Nazioni Unite parlano di circa 30mila morti. Non si può facilmente preve

Per continuare a leggere questo articolo

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE