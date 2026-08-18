Il tempo delle donne non si può congelare: i limiti della politica sulla natalità

La domanda è troppo spesso: come convincere le donne ad avere più figli? Uno stato liberale dovrebbe chiedersi invece perché così tante persone che vorrebbero averne incontrino ostacoli economici e professionali che rendono quella scelta troppo onerosa
Raccontando del congelamento dei propri ovociti, Alexandria Ocasio-Cortez rende politica una scelta solo apparentemente privata. Mette così in luce una contraddizione che riguarda moltissime donne: gli anni in cui biologicamente è più facile avere figli coincidono sempre meno con quelli in cui socialmente ed economicamente sembra possibile averli. È una contraddizione particolarmente evidente in Italia dove da anni ci si preoccupa del calo delle nascite e dell’aumento dell’età al primo figlio. L