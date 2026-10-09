La legge elettorale e il Colle

L’ingannevole Terza Repubblica annunciata da FdI

Rino Formica
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09 ottobre 2026 • 21:23
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Con il referendum sulla giustizia, l’opposizione di sinistra ha avuto la capacità di spiegare che la questione non era il dettaglio tecnico di alcune devianze della riforma, ma che, demolendo il potere di tutela democratica della magistratura, si voleva snaturare e negare la vita democratica. La nuova legge elettorale contiene lo stesso meccanismo surrettizio

Di fronte al voto sulla legge elettorale, mi auguro che l’opposizione democratica non divaghi. La presidente Giorgia Meloni, con arroganza sfacciata, ha salutato il voto positivo sulla legge. Una legge ordinaria e presentata come una modifica tecnica di dispositivi elettorali miranti solo a consolidare le maggioranze espresse dal voto popolare. Il suo partito invece ha annunciato che ora ha inizio la Terza repubblica: dunque è avvenuto un cambio di sistema politico del paese. C’è del vero. Quest

Rino Formica
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Rino Formica

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.

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