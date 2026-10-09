L’ingannevole Terza Repubblica annunciata da FdI

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Con il referendum sulla giustizia, l’opposizione di sinistra ha avuto la capacità di spiegare che la questione non era il dettaglio tecnico di alcune devianze della riforma, ma che, demolendo il potere di tutela democratica della magistratura, si voleva snaturare e negare la vita democratica. La nuova legge elettorale contiene lo stesso meccanismo surrettizio

Di fronte al voto sulla legge elettorale, mi auguro che l’opposizione democratica non divaghi. La presidente Giorgia Meloni, con arroganza sfacciata, ha salutato il voto positivo sulla legge. Una legge ordinaria e presentata come una modifica tecnica di dispositivi elettorali miranti solo a consolidare le maggioranze espresse dal voto popolare. Il suo partito invece ha annunciato che ora ha inizio la Terza repubblica: dunque è avvenuto un cambio di sistema politico del paese. C’è del vero. Quest