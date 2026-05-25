Tra fallimenti e rigurgiti i sovranisti fanno più paura

Come una fiera ferita, la destra al governo, quando è in difficoltà, si fa più cattiva e dura, più radicale. Mostra la propria faccia. L’opposizione farebbe meglio a evitare sciocche divisioni
I sondaggi indicano gradimenti in calo, eppure nulla sembra scuotere le destre al potere. Le sconfitte sembrano rafforzarle. Il governo Meloni, bastonato al referendum costituzionale e in cattive acque per i conti pubblici, con l’inflazione e la disoccupazione in crescita, e con il difficile riposizionamento nella politica internazionale, ostenta “coraggio” e determinazione a continuare il cammino, con il proposito di cambiare la legge elettorale per assicurarsi, eventualmente, una maggioranza b