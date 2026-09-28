Tra pieno e salute. Lo sconto elettorale lo pagheremo noi

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Le mosse di Eni e Ip non sono gratis. Le pagheremo in termini di tasse non riscosse, che scongiurerebbero i soliti tagli lineari in materia di servizi, benessere, vita decente. Di salute, dacché esistono esempi virtuosi di Paesi che consumano meglio pagando meno. E di credibilità della classe politica che pure si riempie la bocca col libero mercato

Sembra impossibile anche a me ma pare abbia vinto il capitalismo. Oggi lo conosciamo nella sua variante più aggressiva, quello degli oligarchi che dettano l’agenda mondiale. Degli (im)prenditori che si sono fatti politica e aeroporti alla memoria. Ma alle sue origini, si distingueva per una caratteristica ormai quasi caduta in disuso: la legge di mercato. Grossomodo, domanda e offerta. Con una sottotrama un tempo diffusa, utile a preservare il sistema: il consumatore, per consumare, doveva poter