Nelle tracce della maturità il segno inconfondibile della pedagogia governativa

Ogni traccia riproduce quella che da quattro anni è il progetto educativo di questo governo e del ministro Valditara. Il caso più clamoroso è Frank Furedi, studioso oggi di riferimento per la galassia rossobruna

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Le tracce di questa maturità sono una dichiarazione di guerra contro i ragazzi da parte del ministero, trattati come una generazione di smidollati, sdraiati, snowflake. E un tentativo di revisionismo del novecento, della sua storia socialdemocratica, di emancipazione. Ogni traccia riproduce quella che da quattro anni è il progetto pedagogico di questo governo e del ministro Valditara. Attaccare la postmodernità, la civiltà della cura, la politica dei diritti, il femminismo, il pensiero decolonia