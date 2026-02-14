Il Board of Peace è un nulla assoluto per la vanità del re

true false

Mancano le condizioni minime per avviare un percorso verso la pace a Gaza. E finché il Board continuerà a produrre falso movimento, gli europei si riterranno esentati dall’offrire qualche protezione ai palestinesi: gli Usa del tycoon producono gesticolazioni e spandono minacce, ma tutta quella fuffa non fa una politica estera

In un antico racconto spagnolo rielaborato in favola da Hans Christian Andersen, un sovrano vanitoso e protervo viene convinto da due imbroglioni ad acquistare un abito di un tessuto finissimo che aveva un curioso potere: risultava invisibile agli occhi degli stupidi. Vestito di nulla il re si mostra ai sudditi, i quali, benché stupefatti, per non apparire stupidi fingono di apprezzare quella straordinaria invenzione. Finché un bambino grida «Il re è nudo!». Nudo!, conviene ora la folla. Nudo!,