Il Board of Peace è un nulla assoluto per la vanità del re

Mercoledì scorso il premier israeliano Benjamin Netanyahu è volato a Washington per incontrare Donald Trump
Guido Rampoldi
14 febbraio 2026 • 20:09

Mancano le condizioni minime per avviare un percorso verso la pace a Gaza. E finché il Board continuerà a produrre falso movimento, gli europei si riterranno esentati dall’offrire qualche protezione ai palestinesi: gli Usa del tycoon producono gesticolazioni e spandono minacce, ma tutta quella fuffa non fa una politica estera

In un antico racconto spagnolo rielaborato in favola da Hans Christian Andersen, un sovrano vanitoso e protervo viene convinto da due imbroglioni ad acquistare un abito di un tessuto finissimo che aveva un curioso potere: risultava invisibile agli occhi degli stupidi. Vestito di nulla il re si mostra ai sudditi, i quali, benché stupefatti, per non apparire stupidi fingono di apprezzare quella straordinaria invenzione. Finché un bambino grida «Il re è nudo!». Nudo!, conviene ora la folla. Nudo!,

Guido Rampoldi
Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

