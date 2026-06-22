Trump cerca alleati forti. Questa Italia non lo è

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Caduto il governo Orbán, il più solido alleato di Donald Trump e Maga in Europa, Giorgia Meloni ha probabilmente creduto che quel ruolo le toccasse. Ma così non è stato. In fondo che cosa può effettivamente offrire l’Italia agli Stati Uniti perché il deal con Trump vada a buon fine?

Caduto il governo Orbán, il più solido alleato di Donald Trump e Maga in Europa, Giorgia Meloni ha probabilmente creduto che quel ruolo le toccasse. Ma così non è stato. Né poteva esserlo. Perché l’Italia ha un ruolo centrale in Europa (ricordiamo che l’Ungheria non ha ancora adottato l’euro) e non ha, quindi, quella latitudine di indipendenza nelle relazioni internazionali che aveva il paese di Viktor Orbán. Per essere sovranisti occorrerebbe, se non altro, essere pienamente sovrani. L’Europa è