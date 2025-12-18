Il discorso febbrile (e debole) di Trump: i nemici gongolano

true false

L’intervento davanti alla nazione, come una lunga autodifesa, attraversata da toni apocalittici e dalla ripetizione ossessiva e patologica del «disastro ereditato» da Biden, dimostra che il leader sente il terreno muoversi sotto i piedi. L’elenco di risultati economici e dati selezionati capziosamente e la continua contrapposizione con il passato democratico funzionano come contrappesi retorici alla sua fragilità politica

Il febbrile discorso alla nazione pronunciato da Donald Trump dalla Casa Bianca restituisce l’immagine di un presidente sotto pressione, incalzato dagli eventi e in qualche modo consapevole della fase difficile. L’ultimo sondaggio di Npr/Pbs dice che solo il 36 per cento degli americani approva la sua gestione dell’economia, che era il cuore del discorso presidenziale e delle preoccupazioni degli americani. Trump sta superando ogni record di impopolarità. È in questo contesto che va letto un int