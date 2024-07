Maga è mito che compone il tessuto connettivo dell’America. Rilanciato, non inventato, da Trump. È un proposito di religione civile che come un fiume carsico rinasce e trova nuovi eroi, quegli uomini provvidenziali che marcano il tempo storico del mito americano

“Rabbia” è la passione che domina la politica del ventunesimo secolo. Genera e riflette allo stesso tempo, la tendenza alla semplificazione, alla divisione netta tra amici e nemici, tra buoni e cattivi.

La rabbia non alleva rivoluzionari e non si avvale di contese a viso aperto. È una passione contagiosa che alimenta gesti irrazionali ed estremi. Unisce individui socialmente isolati che sentono pesante l’impotenza della loro cittadinanza, vuota di progetti e ideali di futuro, ripiegata sul passato, adorato come una reliquia. Proiettata a riportare le lancette al tempo andato, nel quale l’immaginazione situa tutto il bene del mondo, un ordine morale che non c’è più. La rabbia deruba del futuro.

In un libro dedicato alla rabbia, Carlo Invernizzi Accetti la identifica come la sorgente delle principali mobilitazioni politiche del nuovo secolo, quelle che hanno chiuso gli anni da bell’époque, gli ultimi due decenni del vecchio secolo, che celebravano la “fine della storia”. Superata l’utopia della città ideale, vinta la guerra contro il modello socialista, la democrazia era alla fine riuscita a convivere con il capitalismo. La triade liberté, egalité, fraternité, sembrava aver trovato il proprio altare nella democrazia elettorale.

La promessa della democrazia

Oggi, il 14 luglio di un anno determinante per la democrazia, ci si presenta in tutto il suo splendore hollywoodiano la parodia di quella religione laica. La democrazia non riesce a vincere la violenza portando i cittadini al seggio, a sostituire il sasso con la scheda elettorale, il taglio delle teste con il conteggio dei voti.

La democrazia elettorale aveva promesso e promette la successione al potere in un clima di civile accettazione: si combatte a viso aperto, con argomenti, promesse, sfide sul futuro e poi si accetta l’esito. La democrazia insegna come si perde, e quindi, come si vince. Il 6 gennaio 2021, questa promessa è stata incrinata, in una maniera radicale.

L’attacco al Campidoglio, con la regia indiretta ma non timida dello sconfitto presidente Trump, ha lasciato una ferita non ancora rimarginata. Ha immesso la violenza direttamente nella democrazia elettorale. Ha abituato a pensare che la lotta politica non finisce nei seggi. Che può (che deve) continuare con la forza della “mob”, della folla canaglia. Il 6 gennaio 2021, la competizione politica libera e civile ha conosciuto uno stallo mai superato. Perchè la rabbia non viene stemperata dall’argomento e dal discorso. La politica della competizione elettorale non riesce a sedarla, non da sola.

La rabbia macchiato di sangue la campagna elettorale a Butler, una cittadina di poco più di diecimila abitanti, a nord di Pittsburgh, una delle aree più povere della Pennsylvania; un tempo un centro industriale importante (meta di tanti immigrati, italiani e polacchi, per molta parta del secolo) e oggi con un livello di povertà pari al 22 per cento della popolazione e una classe media non proprio abbiente.

Nel corso del comizio repubblicano, alcune pallottole hanno ferito almeno due persone, tra le quali Donald Trump, e ucciso un cittadino che partecipava al comizio. Tante saranno le illazioni e le fantasiose interpretazioni che si succederanno in queste ore: l’attentatore Thomas Matthew Crooks Matthew, della contea di Allegheny, dove si trova Pittsburgh, sede di una prestigiosa università e città amabile e bella. Non depressa né povera.

Crooks è stato freddato all’istante dalla security, aveva 20 anni ed era iscritto come elettore repubblicano, si dice che odiasse Trump. Non sappiamo ancora nulla di questo ragazzo e nulla possiamo dire con certezza. Ma non ci si deve sorprendere se un repubblicano “odia” Trump. Trump ha fagocitato odio e rabbia da quando ha deciso di scendere in campo. Il 6 gennaio ha segnato il suo Rubicone. Da allora il Partito Repubblicano ha vissuto tormenti interni non piccoli. Non è toto corde con il suo candidato, e nel corso di questi ultimi anni, una parte di esso si è estraniata dal trumpismo, non solo un nomignolo che indica i sostenitori dell’oligarca newyorkese.

Due facce

Il trumpismo ha acquisito il manicheismo che segna tutti i populismi. Per alcuni repubblicani è un peso, quasi un’onta che ha contribuito a rendere il Gop un’opposizione illegittima, violando quella che è, a ragione, l’onore della storia politica americana: essere riusciti ad avere una repubblica una e plurale senza rinunciare alla dialettica tra maggioranza e opposizione.

Il 6 gennaio 2021 ha messo in discussione questo portato storico e principio politico, e ha dimostrato che il partito repubblicano non è affidabile se e quando perde le elezioni. Intervistati nel corso delle primarie che si sono tenute nella primavera scorsa, alcuni repubblicani hanno espresso preoccupazione per dover legare la propria storia a Trump, del quale avevano apprezzato il messaggio innovatore quando si era candidato la prima volta ma vedevano in questo secondo Trump un candidato ringhioso, risentito, tutto proteso al passato, alla ricerca della vendetta contro i nemici. Per diversi repubblicani “leali alla repubblica” il secondo Trump non era un candidato ideale.

Un’altra parte degli intervistati invece, certamente maggioritaria, vedeva in Trump una raffigurazione dai tratti religiosi. Diversi sostenitori intervistati non avevano dubbi nel sostenere che Trump fosse l’uomo della provvidenza, inviato dal Dio per liberare il paese dalla malapianta liberal (progressista) che infanga l’onore della nazione concedendo diritti a chi ama e sposa contro natura, che indebolisce la “razza” bianca tendendo aperte le frontiere con i paesi del sud del continente, che spreca soldi per la difesa di un’Europa ricca e che non ha più il nemico sovietico dal quale doversi difendere.

Make American Great Again (Maga) è un refrain che ricorre ogni qualvolta la battaglia politica si fa incandescente. Trump appartiene alla numerosa e varia famiglia populista americana, quella che dal dopo New Deal si è mangiata ogni lascito progressista del vecchio populismo di fine ottocento. Come ha scritto Richard Hosfedter, dal New Deal in poi, il nome populismo ha cessato di essere associato alla democrazia progressista, per abbracciare il nazionalismo e la retorica della reazione contro "l'invasione degli immigrati" (che comunque esisteva anche nel populismo progressista), nonché contro le scelte di politiche redistributive che estendevano i regolamenti burocratici e aumentavano la tassazione, scelte sempre più frequentemente identificate con i nuovi stratagemmi dell'establishment per “succhiare” sangue ai lavoratori e alla classe media.

Le implicazioni positive del populismo del People’s Party (1892) erano praticamente scomparse. Appartenevano a ben vedere ad un passato antecedente alla democrazia liberale, prima che si imponesse un'economia sociale basata su una forte classe media, uno Stato regolatore, una società dei consumi di massa e un benessere in teoria accessibile a tutti – tutte cose che vennero dopo la Seconda guerra mondiale, un evento che ha cambiato la natura degli Stati Uniti e la idea di democrazia.

Dopo il New Deal, il populismo è diventato il nome della politica fondata sulla paura e sulla rabbia. Paura dell'erosione del benessere, il “valore” materiale che aveva fatto la grandezza dell'America. Rabbia contro chi metteva ostacoli al progetto di fare di nuovo grande l'America. Maga è mito che compone il tessuto connettivo dell’America. Rilanciato, non inventato, da Trump. È un proposito di religione civile che come un fiume carsico rinasce e trova nuovi eroi, quegli uomini provvidenziali che marcano il tempo storico del mito americano. Trump ha fatto proprio questo mito con il quale ha inaugurato il nuovo secolo. Il viso insanguinato e il pugno rivolto al cielo diventeranno le icone di questa campagna ai limiti della democrazia.

