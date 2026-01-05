Commenti

Con l’attacco militare su Caracas Trump ha bombardato il sogno americano

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
05 gennaio 2026 • 19:33

Il presidente americano non intende “civilizzare” il Venezuela o esportare la democrazia. Il bombardamento di Caracas è stato un’azione militare di difesa, non dai narcos, ma dagli immigrati. Qui sta il fulcro della dottrina Trump, più del controllo dei giacimenti petroliferi: gli Usa smettono definitivamente di essere terra di opportunità. The game is over

La dottrina Monroe (1823) e il corollario di Theodore Roosevelt (1904) sono stati giustamente identificati dagli esperti di cose statunitensi come la matrice dell’intervento militare di Donald Trump in Venezuela. Ne ha scritto Mario Del Pero che ha, appunto, parlato del “corollario” Trump al “corollario” Roosevelt. Perché? Partiamo dal corollario del presidente Roosevelt. Questo contemplava il diritto e l’obbligo degli Usa di intervenire militarmente negli affari dei paesi latino-americani per r

Per continuare a leggere questo articolo

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE