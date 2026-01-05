Con l’attacco militare su Caracas Trump ha bombardato il sogno americano

true false

Il presidente americano non intende “civilizzare” il Venezuela o esportare la democrazia. Il bombardamento di Caracas è stato un’azione militare di difesa, non dai narcos, ma dagli immigrati. Qui sta il fulcro della dottrina Trump, più del controllo dei giacimenti petroliferi: gli Usa smettono definitivamente di essere terra di opportunità. The game is over

La dottrina Monroe (1823) e il corollario di Theodore Roosevelt (1904) sono stati giustamente identificati dagli esperti di cose statunitensi come la matrice dell’intervento militare di Donald Trump in Venezuela. Ne ha scritto Mario Del Pero che ha, appunto, parlato del “corollario” Trump al “corollario” Roosevelt. Perché? Partiamo dal corollario del presidente Roosevelt. Questo contemplava il diritto e l’obbligo degli Usa di intervenire militarmente negli affari dei paesi latino-americani per r