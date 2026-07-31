Trump venditore di fumo, così avvelena la democrazia

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L’annuncio su Hamas è l’ultimo esempio: il presidente Usa ci invita nel suo mondo, impastato di finzione e realtà, e ci rimprovera di codardia quando gli opponiamo la verità delle cose. Si spiega così l’assenza di imbarazzo o di vergogna quando le sue dichiarazioni trovano puntuale smentita: esse planano su un campo – quello della verità – che ai suoi occhi non ha alcuna attrattiva né utilità

Con quel suo fare delirante, che scambia sogni e fantasie diurne per solidissimi pezzi di realtà, Donald Trump ha annunciato all’America e al mondo che Hamas avrebbe accettato di disarmarsi e che, di conseguenza, Israele ritirerà le proprie truppe da Gaza. Come l’ipnotista che schiocca le dita per farci uscire dallo stato di trance, le parti interessate si sono viste costrette a ridimensionare, se non smentire. Hamas ha negato le intenzioni di resa e disarmo, mentre Israele ha ribadito tutta la