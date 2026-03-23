Il reality di Trump obbligato a cercare una via d’uscita dall’Iran

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Il presidente sta cercando di tirarsi fuori dal grosso guaio mediorientale in cui si è cacciato e che lo ha costretto a ridefinire rapidamente scopo e orizzonte di un’iniziativa nata senza un impianto strategico chiaro

Donald Trump ha annunciato «conversazioni molto buone e produttive» con l’Iran nelle ultime ore e ha posticipato, almeno per il momento, la scadenza dell’ultimatum data nel fine settimana, passata la quale avrebbe ordinato di attaccare le centrali elettriche iraniane. È la prima volta che il presidente apre uno spiraglio verso un accordo per porre fine alla guerra, ma non va mai dimenticato che la pioggia di missili sull’Iran è iniziata poche ore dopo che i negoziatori a Ginevra avevano dati seg