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Il reality di Trump obbligato a cercare una via d’uscita dall’Iran

Donald Trump
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Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
23 marzo 2026 • 20:46Aggiornato, 23 marzo 2026 • 20:46

Il presidente sta cercando di tirarsi fuori dal grosso guaio mediorientale in cui si è cacciato e che lo ha costretto a ridefinire rapidamente scopo e orizzonte di un’iniziativa nata senza un impianto strategico chiaro

Donald Trump ha annunciato «conversazioni molto buone e produttive» con l’Iran nelle ultime ore e ha posticipato, almeno per il momento, la scadenza dell’ultimatum data nel fine settimana, passata la quale avrebbe ordinato di attaccare le centrali elettriche iraniane. È la prima volta che il presidente apre uno spiraglio verso un accordo per porre fine alla guerra, ma non va mai dimenticato che la pioggia di missili sull’Iran è iniziata poche ore dopo che i negoziatori a Ginevra avevano dati seg

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Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)

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