Quel sentimento inconscio dietro la sorprendente bromance tra Mamdani e Trump

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Sarà sicuramente l’amore condiviso, seppur in termini diversi, per New York a unire questi antipodi. Sarà poi che gli opposti si attraggono, Fatal Attraction del resto è ambientato a Manhattan. Ma potrebbe esserci anche dell’altro a spingere il POTUS con la strategia di comunicazione più puerile della storia a fare gli occhi dolci al bolscevico millennial

Tra le varie etichette che si potevano assegnare al legame tra il presidente degli Usa e il sindaco di New York, quella di «bromance», un’amicizia tra uomini così intensa da sembrare una relazione amorosa, non era tra le più immediate. E invece, a sorpresa, è molto gettonata. Toni pacati e rispetto, in altri tempi sarebbe stata diplomazia, oggi non è il caso di darla per scontata. Ogni volta che Trump incontra il primo cittadino del momento sembra un’altra persona, fuori l’arroganza, dentro la t