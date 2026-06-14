Dal Medio Oriente alla Russia, l’Europa ritrovi il suo ruolo

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Dov’è il Vecchio Continente in un momento in cui ce ne sarebbe urgente bisogno? Se si arriva alla firma di un memorandum tra Iran e Stati Uniti, sarà solo l’inizio e non la fine della crisi. Occorrerà, per esempio affrontare il ruolo di Israele e la minaccia di guerra con la Turchia. Ebbene, gli europei smettano di litigare e la commissione faccia proposte. Nelle crisi tutti sono necessari, ma non sufficienti: inclusi gli Usa