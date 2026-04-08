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Tutti i mali dell’America di Trump e la possibile reazione europea

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
08 aprile 2026 • 12:06Aggiornato, 08 aprile 2026 • 12:17

Con la tregua si stanno formando nuove alleanze. Si aprono spazi inattesi a cinesi e pakistani: una prospettica che potrebbe offrire all’Asia l’occasione di mettersi in mezzo alle crisi mediorientali 

Dopo la tregua il regime change avverrà a Washington piuttosto che a Teheran? Se lo chiedono le cancellerie del mondo, non solo quelle in Europa già alle prese con un’eventuale abbandono Usa della Nato. Se anche non cambiano amministrazione, gli Stati Uniti escono male da questa guerra: incerti, erratici e senza una linea di politica estera. Il coraggio di opporsi Il presidente Donald Trump pare preda di confusione mentale. Si tratta di un dato umano ma soprattutto geopolitico con conseguenze ne

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Mario Giro
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Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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