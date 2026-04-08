Tutti i mali dell’America di Trump e la possibile reazione europea

Con la tregua si stanno formando nuove alleanze. Si aprono spazi inattesi a cinesi e pakistani: una prospettica che potrebbe offrire all’Asia l’occasione di mettersi in mezzo alle crisi mediorientali
Dopo la tregua il regime change avverrà a Washington piuttosto che a Teheran? Se lo chiedono le cancellerie del mondo, non solo quelle in Europa già alle prese con un’eventuale abbandono Usa della Nato. Se anche non cambiano amministrazione, gli Stati Uniti escono male da questa guerra: incerti, erratici e senza una linea di politica estera. Il coraggio di opporsi Il presidente Donald Trump pare preda di confusione mentale. Si tratta di un dato umano ma soprattutto geopolitico con conseguenze ne