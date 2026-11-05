Il commento

La pericolosità degli sconfitti Trump e Netanyahu

Renzo Guolo
Renzo Guolo
Renzo Guolosociologo
05 novembre 2026 • 20:50
Segui Domani su Google

Gli indeboliti Trump e Netanyahu potrebbero tentare l’ennesima fuga in avanti. Il primo spinto dal mondo degli affari, il secondo perché spera di bloccare la nascita di un governo a lui alternativo 

Il cambio di regime c’è stato, ma in America!». È la battuta che circola a Teheran, come in molte cancellerie internazionali, dopo midterm. Non troppo paradossale, pensando al peso nelle urne della guerra all’Iran, divenuta, per effetto dei suoi riverberi inflazionistici, anche bollente questione di politica interna. Ma come inciderà l’inequivocabile pronunciamento della maggioranza degli americani sulle prossime scelte della Casa Bianca? La bocca della verità nel cuore del frastornato potere no

Renzo Guolo
Renzo Guolo
Renzo Guolosociologo

Professore ordinario, è docente di Sociologia dell’islam e Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Tra i suoi interessi di ricerca: i rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l’Islam italiano ed europeo, la geopolitica del mondo islamico, i conflitti nelle società multiculturali

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE