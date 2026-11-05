La pericolosità degli sconfitti Trump e Netanyahu

Gli indeboliti Trump e Netanyahu potrebbero tentare l’ennesima fuga in avanti. Il primo spinto dal mondo degli affari, il secondo perché spera di bloccare la nascita di un governo a lui alternativo
Il cambio di regime c’è stato, ma in America!». È la battuta che circola a Teheran, come in molte cancellerie internazionali, dopo midterm. Non troppo paradossale, pensando al peso nelle urne della guerra all’Iran, divenuta, per effetto dei suoi riverberi inflazionistici, anche bollente questione di politica interna. Ma come inciderà l’inequivocabile pronunciamento della maggioranza degli americani sulle prossime scelte della Casa Bianca? La bocca della verità nel cuore del frastornato potere no