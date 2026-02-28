Trump è il presidente del caos. Blitz senza strategia, il tycoon rischia molto

true false

Anche se gli spettacoli trumpiani seguono regole proprie, una volta schierata in Medio Oriente la più grande armata aero-navale apparsa da quelle parti negli ultimi vent’anni, era difficile rimandare tutti a casa facendo finta di nulla

Senza obiettivi chiari e senza una strategia nitida, Usa e Israele hanno dato inizio a una grande guerra mediorientale aperta ad esiti imprevedibili. Risulterà decisiva la durata. Uno scontro aereo e navale che si protraesse nel tempo potrebbe scuotere non solo l’Iran ma anche le monarchie sunnite che ospitano basi Usa, aizzare alla rivolta minoranze filoiraniane, offrire pretesti alla destra israeliana per chiudere definitivamente la partita nei Territori occupati, far schizzare in alto il prez