Il commento

Trump-Putin-Xi: il cinico balletto della nuova Yalta

Gigi Riva
Gigi Riva
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24 ottobre 2026 • 09:00
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Il tira e molla su un possibile vertice tra Trump, Putin e Xi è, come sempre, nebbia sul fronte ucraino, oltreché dimostrazione della volontà di spartirsi il globo. Nondimeno, la sensazione  è che qualcosa di ancora indefinito si stia muovendo dopo anni di palude. Ma probabilmente non nella giusta direzione

Esistono le fake news, i ballon d’essai e le bugie vere e proprie. Prendete il tutto, shakerate e avrete il riassunto di quattro anni e otto mesi di guerra in Ucraina. Le notizie false non sono una novità. C’è quella famosa frase, attribuita erroneamente a Eschilo, scritta da Ivo Andric, per cui «la prima vittima della guerra è la verità». Gli stati maggiori sono i raffinati propagandisti e un altro aforisma aberrante vuole che in guerra (come in amore) tutto sia lecito. I ballon d’essai sono es

Gigi Riva
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Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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