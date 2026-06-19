Commenti

«Trump, il re del mondo»: per il presidente gli alleati sono fedeli cortigiani

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Segui Domani su Google
19 giugno 2026 • 20:39

È scorretto classificare lo screzio con Giorgia Meloni, con tanto di crisi diplomatica, come un episodio d’intemperanza trumpiana: è la manifestazione di una postura consolidata di possesso e sovranità nei confronti dell’Europa

Sarebbe una specie di sollievo se gli insulti di Donald Trump alla premier Giorgia Meloni, che nella sua versione affidata a una breve intervista telefonica con La7 implora un impietosito presidente americano di fare una foto con lui al G7, fossero le esternazioni incontrollate di un ottuagenario che passa le notti a scrivere su Truth qualunque pensiero gli passa per la testa, sapendo che sarà poi superato da un nuovo umore. Trump vive e comunica oltre il principio di non contraddizione, abita

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE