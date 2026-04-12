Per questa sconfitta Trump deve ringraziare Netanyahu

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Al di là dei colloqui di Islamabad, si può già dire che per Stati Uniti e Israele questa “terza guerra del Golfo” sia una sconfitta: se le prime due erano andate male, questa assomiglia addirittura all’avventura israelo-anglo-francese a Suez nel 1956. Una vittoria iraniana non per ko ma ai punti e pur tuttavia un disastro politico israelo-americano prima ancora che militare, che si ripercuoterà a livello globale. Malgrado Israele (come fa sempre) tenti di sabotare la tregua e il negoziato, l’Ira